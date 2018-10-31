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      Голливудский развод: Дженна Д'Юэнн требует материальной поддержки от Ченнинга Татума

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      Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн
      Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн / GettyImages

      Это не первый случай, когда одна из самых красивых пар Голливуда объявила о разводе. На этот раз популярные актеры Ченниг Татум и Дженна Д'Юэнн заявили о "непримиримых противоречиях", которые стали причиной разрыва брака.

      Об этом сообщает портал TMZ.

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      Ранее стало известно, что Ченнинг и Дженна подали документы на развод. Супруги и в дальнейшем будут вместе воспитывать общую дочь, 5-летнюю Эверли, и просят о совместной опеке. Отмечается, что ребенок будет проводить равное время с отцом и матерью.

      Отметим, что иск о разводе Дженны с Чаннингом был подан адвокатом Самантой Спектор, которая когда-то представляла интересы Эмбер Хьорд в скандальном разводе с Джонни Деппом (тогда актриса отсудила у мужа 7 миллионов долларов).

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      Кроме того, Д'Юэнн в иске рассчитывает на денежное содержание после развода. Вероятнее всего, основанием к такой просьбы стала разница в доходах супругов: по некоторым данным, состояние Ченнинга оценивается в 50 миллионов долларов, а Дженны – в 20 миллионов долларов.


      Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн / Getty

      Напомним, что история любви между Ченнингом Татумом и Дженной Д'юенн началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006-го года, где оба играли главные роли. 2009-м году пара сыграла свадьбу. А 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Впоследствии пара решила расторгнуть брак после девяти лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях

       

      Теги: LifeStyle Голливуд Кино Звездные разводы
      Источник: 24 Канал
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