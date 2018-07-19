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Голливудский "Тор" Крис Хемсворт показал, какой он искусный танцор: смешное видео

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Крис Хемсворт с женой
Крис Хемсворт с женой / Фото из соцсетей

Австралиец Крис Хемсворт, сыгравший роль Тора в одноименном фильме, показал зажигательную сальсу с женой. Видео получилось очень забавным.

Крис Хемсворт умеет не только бок о бок с супергероями Marvel бороться со злом, но и умело танцевать. Страстные па он продемонстрировал со своей женой – 42-летней Эльзой Патаки. Видео, опубликованное в Instagram, не только рассмешило сторонников актера, но и стало вирусным – более 9 тысяч человек лайкнули его.

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Незабываемую сальсу 34-летний "Тор" станцевал в день рождения своей возлюбленной. Сделал Крис Хемсворт это на фоне роскошного горного пейзажа. Известно, что пара отмечала особый день в кругу своих близких друзей.

Подарил своей жене урок танцев в ее день рождения. Правда, мне стоило и самому его взять. С днем рождения, моя любимая,
– трогательно написал он.

 

"Лучший день рождения в мире в кругу близких людей", – поделилась впечатлениями очаровательная Эльза.

Стоит отметить, что Крис Хемсворт и Эльза Патаки имеют отличное чувство юмора, а их брак действительно очень прочный. Это доказывают кадры из совместного отдыха супругов, который они демонстрируют в своих блогах. Пара выглядит счастливо и умеет поддержать друг друга.

 

 

 

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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