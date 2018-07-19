Голливудский "Тор" Крис Хемсворт показал, какой он искусный танцор: смешное видео

Австралиец Крис Хемсворт, сыгравший роль Тора в одноименном фильме, показал зажигательную сальсу с женой. Видео получилось очень забавным.

Крис Хемсворт умеет не только бок о бок с супергероями Marvel бороться со злом, но и умело танцевать. Страстные па он продемонстрировал со своей женой – 42-летней Эльзой Патаки. Видео, опубликованное в Instagram, не только рассмешило сторонников актера, но и стало вирусным – более 9 тысяч человек лайкнули его.

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Незабываемую сальсу 34-летний "Тор" станцевал в день рождения своей возлюбленной. Сделал Крис Хемсворт это на фоне роскошного горного пейзажа. Известно, что пара отмечала особый день в кругу своих близких друзей.

Подарил своей жене урок танцев в ее день рождения. Правда, мне стоило и самому его взять. С днем рождения, моя любимая,

– трогательно написал он.

Допис, поширений Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 18 Лип 2018 р. о 1:34 PDT

"Лучший день рождения в мире в кругу близких людей", – поделилась впечатлениями очаровательная Эльза.



Стоит отметить, что Крис Хемсворт и Эльза Патаки имеют отличное чувство юмора, а их брак действительно очень прочный. Это доказывают кадры из совместного отдыха супругов, который они демонстрируют в своих блогах. Пара выглядит счастливо и умеет поддержать друг друга.

Допис, поширений Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) 18 Лип 2018 р. о 1:49 PDT

Допис, поширений Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 30 Чер 2018 р. о 9:24 PDT