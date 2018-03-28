14:20
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
2°C -2°C
  • четверг
    2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Голливудского актера Эда Вествика обвинили в изнасиловании

244 Читати новину українською
Эд Вествик: новое обвинение в изнасиловании
Эд Вествик: новое обвинение в изнасиловании / Фото из соцсетей

Знаменитого британца Эда Вествика, известного по ролям в сериале "Сплетница" и фильме "Как выйти замуж за миллиардера", обвинили в изнасиловании. Сразу 4 женщины рассказали, что стали жертвами сексуального домогательства.

Об этом сообщил представитель офисе окружного прокурора Лос-Анджелеса, передает The DeadLine.

Читайте также: Любовница Дональда Трампа заявила, что технически она с ним не спала

Еще с 2017 года правоохранители устанавливают, действительно ли популярный актер виновен в преступлениях против женщин. Пока же Эд Вествик находится под следствием. Имена жертв изнасилования не разглашают.

Я подтверждаю, что дело Эда Вествика передали в наш офис. Оно сейчас рассматривается. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может давать никакой информации о пострадавших,
– рассказал прокурор.

Отметим, что это не первое обвинение Эда Вествика. Ранее актриса Кристина Коэн официально заявила, что мужчина ее изнасиловал. Кроме этого, молодая актриса Орели Винн сообщила, что она стала еще одной жертвой сексуальных домогательств Эда Вествика. Все обвинения звезда сериала "Сплетница" опроверг. Пока же следователи рассматривают 4 заявления и допрашивают актера.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Изнасилование Секс-скандал
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Страстная неделя-2018: что можно есть
сегодня, 12:05 Страстная неделя-2018: что можно есть
3607
Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
сегодня, 12:00 Легалізація лобізму в Україні вигідна всім, окрім корупціонерів
Катерина Одарченко 418
Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
сегодня, 11:01 Классический рецепт кулича: ингредиенты и цены
272
Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
сегодня, 10:44 Кто выслал российских дипломатов из страны: полный перечень
4130
Меценат украинских олимпийцев: В США наши земляки помогали спортсменам, кто чем мог
сегодня, 10:01 Меценат украинских олимпийцев: В США наши земляки помогали спортсменам, кто чем мог
Іван Вербицький 135
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук