Голливудского актера Эда Вествика обвинили в изнасиловании

Знаменитого британца Эда Вествика, известного по ролям в сериале "Сплетница" и фильме "Как выйти замуж за миллиардера", обвинили в изнасиловании. Сразу 4 женщины рассказали, что стали жертвами сексуального домогательства.

Об этом сообщил представитель офисе окружного прокурора Лос-Анджелеса, передает The DeadLine.

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Еще с 2017 года правоохранители устанавливают, действительно ли популярный актер виновен в преступлениях против женщин. Пока же Эд Вествик находится под следствием. Имена жертв изнасилования не разглашают.

Я подтверждаю, что дело Эда Вествика передали в наш офис. Оно сейчас рассматривается. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может давать никакой информации о пострадавших,

– рассказал прокурор.

Отметим, что это не первое обвинение Эда Вествика. Ранее актриса Кристина Коэн официально заявила, что мужчина ее изнасиловал. Кроме этого, молодая актриса Орели Винн сообщила, что она стала еще одной жертвой сексуальных домогательств Эда Вествика. Все обвинения звезда сериала "Сплетница" опроверг. Пока же следователи рассматривают 4 заявления и допрашивают актера.