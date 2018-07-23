Голливудского актера Энтони Андерсона обвинили в нападении на женщину: подробности

Американский актер Энтони Андерсон, известный по роли в фильме "Трансформеры", попал в громкий скандал. Сейчас он находится под следствием по обвинению в нападении на женщину.

Об этом сообщается на ABC News.

Представитель департамента полиции Лос-Анджелеса отметил, что актера подозревают в нападении на женщину, имя которой не называется.

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"У нас есть сообщение о преступлении, в котором артист значится подозреваемым", – говорится в официальном заявлении в полиции. Больше никакой дополнительной информации не сообщается.

К слову, неизвестная женщина обвинила 47-летнего Андерсона в нападении, которое произошло во время встречи год назад. По ее словам, тогда они должны были обсудить деловые вопросы. Актер тогда отверг все обвинения, а представитель актера заявил, что никто из властных структур не связывался ни с подозреваемым, ни с кем-либо из его представителей.

"К сожалению, любой может подать заявление, независимо от того, сколько в нем правды", – добавил он.