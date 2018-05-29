10:26
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 13°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
  • пятница
    21°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Голливудской актрисе предложили стать ведущей на Евровидении 2019

55 Читати новину українською
Галь Гадот предложили вести Евровидение 2019
Галь Гадот предложили вести Евровидение 2019

Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот получила неожиданное предложение вести международный песенный конкурс Евровидение 2019. Израильская актриса, по информации СМИ, пока не согласилась на творческий эксперимент.

Как известно, 12 мая в португальском Лиссабоне состоялся финал конкурса Евровидение 2018. Представители 26 стран соревновались за первенство в шоу. По результатам голосования жюри и зрителей, победителем песенного конкурса стала Нетта Барзилай. Поэтому в 2019 году Евровидение пройдет в Израиле.

Читайте также: Нетта Барзилай упала с лестницы перед получением кубка победителя Евровидения 2018: видео

Страна уже начала подготовку к вокального конкурса. Власти Израиля уже объявила, что Евровидение 2019 состоится не в столице государства – Тель-Авиве, а в Иерусалиме. Кроме этого, определились с датой проведения конкурса. Полуфиналы Евровидения 2019 состоятся 21 и 23 мая, а главное шоу проведут 25 мая.

Организаторы также позаботились и о ведущих конкурса. На песенное мероприятие международного уровня уже пригласили популярную голливудскую актрису Галь Гадот. На официальное обращение "Чудо-женщина" пока не ответила.

 

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot)

По информации издания Times of Israel, инсайдеры уверены, что звезда откажется от предложения, чтобы не обострять конфликт на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что израильская актриса болела за Нетту Барзилай. После победы певицы на Евровидении 2018 голливудская звезда написала восхищенное сообщение, в котором поздравила артистку с победой.

Я очень рада за Нетту! Поздравляю с победой на Евровидении 2018! Вы показали настоящее чудо женщин. Так много искренности, уверенности и таланта. Вы очень оригинальная, и несёте миру прекрасный свет,
– написала Галь Гадот.

Кто такая Галь Гадот?
Израильская модель и актриса. Звезда получила немалый успех в Голливуде и поселилась в США. Галь Гадот сыграла роли в фильмах "Форсаж", "Чудо женщина", "Шпионы по соседству", "Лига справедливости". В 2009 году звезда вышла замуж за бизнесмена Ярона Версано. Супруги воспитывают двух дочерей.

Теги: Музыка LifeStyle Голливуд Кино Евровидение 2018 Евровидение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сегодня, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 2052
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 мая, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3103
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
28 мая, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 785
Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
28 мая, 19:02 Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
Анастасія Ковач-Петрушенко 768
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
28 мая, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 3130
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук