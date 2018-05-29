Голливудской актрисе предложили стать ведущей на Евровидении 2019

Звезда фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот получила неожиданное предложение вести международный песенный конкурс Евровидение 2019. Израильская актриса, по информации СМИ, пока не согласилась на творческий эксперимент.

Как известно, 12 мая в португальском Лиссабоне состоялся финал конкурса Евровидение 2018. Представители 26 стран соревновались за первенство в шоу. По результатам голосования жюри и зрителей, победителем песенного конкурса стала Нетта Барзилай. Поэтому в 2019 году Евровидение пройдет в Израиле.

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Страна уже начала подготовку к вокального конкурса. Власти Израиля уже объявила, что Евровидение 2019 состоится не в столице государства – Тель-Авиве, а в Иерусалиме. Кроме этого, определились с датой проведения конкурса. Полуфиналы Евровидения 2019 состоятся 21 и 23 мая, а главное шоу проведут 25 мая.

Организаторы также позаботились и о ведущих конкурса. На песенное мероприятие международного уровня уже пригласили популярную голливудскую актрису Галь Гадот. На официальное обращение "Чудо-женщина" пока не ответила.

Допис, поширений Gal Gadot (@gal_gadot) 14 Тра 2018 р. о 12:54 PDT

По информации издания Times of Israel, инсайдеры уверены, что звезда откажется от предложения, чтобы не обострять конфликт на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что израильская актриса болела за Нетту Барзилай. После победы певицы на Евровидении 2018 голливудская звезда написала восхищенное сообщение, в котором поздравила артистку с победой.

Я очень рада за Нетту! Поздравляю с победой на Евровидении 2018! Вы показали настоящее чудо женщин. Так много искренности, уверенности и таланта. Вы очень оригинальная, и несёте миру прекрасный свет,

– написала Галь Гадот.

Кто такая Галь Гадот?

Израильская модель и актриса. Звезда получила немалый успех в Голливуде и поселилась в США. Галь Гадот сыграла роли в фильмах "Форсаж", "Чудо женщина", "Шпионы по соседству", "Лига справедливости". В 2009 году звезда вышла замуж за бизнесмена Ярона Версано. Супруги воспитывают двух дочерей.