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      Голобородько вызывает Зеленского на интервью

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      Антон Голобородько и Владимир Зеленский
      Антон Голобородько и Владимир Зеленский

      Журналист 24 канала Антон Голобородько признался, что его волнует отсутствие общения кандидата в президенты Владимира Зеленского с представителями СМИ. Поэтому он хочет попробовать договориться с ним о разговоре на нашем телеканале.

      Журналист не знает, согласится ли Зеленский, однако предлагает своим читателям в соцсетях способствовать этому.

      Антон Голобородько отметил, что в штабе Зеленского говорят о своей открытости и готовности общаться с журналистами.

      По словам журналиста, есть только один шанс вытянуть Владимира на разговор – показать, что украинцы тоже хотят увидеть такое интервью. Для этого он предлагает публиковать в Facebook посты с тегом #хочуинтервью.

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      Это та история, когда мы выбираем Президента и не знаем, кого именно. Мы не знаем, что он будет делать с армией, войной, с отношениями с Россией, с вопросами, которые не просто важны и болезненны... От этого зависит наше выживание. А кроме того, есть еще волшебная картинка счастливой жизни, которую он обещает. Его социально-экономическая программа – это соцгарантии и минимальные налоги; куча государственных обязательств и уменьшение аппарата чиновников; инвестиции в бизнес и детенизация экономики. Одними словами: правильные, но противоположные вещи,
      – написал Голобородько.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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