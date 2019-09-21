Голобородько VS Зеленський: що ховається за бюджетом-2020 та чим відомий Смірнов

Голобородько про Голобородька. Журналіст 24 каналу Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.

Що ховається за бюджетом-2020?

Як і обіцяла міністерка фінансів Оксана Макарова, закон про державний бюджет України подали вчасно. Бюджет представили і додали меленьке "але". Що ж це означає? А те, що Уряд ще не має чіткого плану дій і не знає, скільки грошей їм на це потрібно.

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Тому презентований бюджет фактично зроблений по лекалах минулорічного. Так, деякі міністерства об'єднали, деякі створили наново, тож і статті витрат дещо змінили, але ніяких принципових змін там немає. Тобто формально норми закону виконано, а фактично оцінити, які зміни пропонує новий уряд поки неможливо. До грудня цей закон, судячи з усього, повинен змінитись до невпізнаваності.

Якщо ж таких змін не буде то і в країні, загалом, на них очікувати не слід.

Держаний бюджет – це не декларація, це не обіцянки, це не набір побажань. Це головний фінансовий документ країни,

– сказала Макарова.

Що ж ховається за цими словами? Все просто, як 2+2: за рік усією країною ми заробили певну кількість грошей, частину з них заплатили податками і різними зборами – це і є доходи бюджету, а тепер Кабмін пропонує, як ці гроші ефективно витратити.

Маркарова запевнила, що в першу чергу збільшать витрати на оборону. Звісно це важливо, так само як і збільшення витрат на освіту і медицину. Але, якщо не збільшується дохідна частина бюджету, то як не додавай 2+2, все одно буде чотири. І цього не вистачить на все.



На ремонт доріг у 2020 році виділять рекордну суму / інфографіка 24 каналу

Єдиний вихід все ж таки робити обіцяні реформи. Певний поступ у правильному напрямі є – зняття мораторію на продаж землі, адже це реально збільшить кількість грошей в економіці.

А ще поступово відбувається дерегуляція. Менше папірців – простіше ведення бізнесу – більше зароблених грошей. Доступні кредити для фермерів теж стануть поштовхом для розвитку. А от детінізація економіки може стати одним з основних чинників для збільшення надходжень до бюджету. Декілька законів вже справді прийняті, щоправда вони стосуються тільки дрібних підприємців.



У 2020 році збільшаться як доходи, так і витрати держбюджету / інфографіка 24 каналу

Усіх їх прагнуть зобов'язати використовувати апарати для реєстрації торговельних операцій – це те, що ми звикли називати касові апарати. Пропонують дозволити видавати чеки просто через додаток у смартфоні. Це суттєво спростить їх використання.

Але важливо тут розуміти те, що держава прагне встановити контроль за обігом коштів у дрібних підприємців. Адже тільки це дозволяє ефективно збирати податки з цих людей. А значить отримати додаткові гроші для бюджету, хоч і не великі.

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Проте, як на мене, є інший і більш ефективний спосіб забезпечити наповнення бюджету – добитись того, щоб усі почали виконувати закон: дрібні підприємці, великі бізнесмени, правоохоронні органи, чиновники, а судді виносили справедливі рішення. Як не парадоксально, але саме цього бракує для того, аби економіка розвивалась, а податки платились.

І от в цій сфері відбулось аж декілька важливих подій: був прийнятий закон про перезапуск прокуратури. А ще були прийняті зміни до закону про Антикорупційний суд, які дозволять суддям зосередитись на справах топ-корупціонерів, а не карати бухгалтера сільради за загублену тисячу гривень.



Які повноваження має Антикорупційний суд – інфографіка

І все було б взагалі чудово, якби не провал голосування за закон, який дозволяв ДБР і НАБУ прослуховувати нардепів та вдосконалював кримінально-процесуальний кодекс. "Слуги народу" ніби забули, що ще кілька тижнів тому обіцяли скасували недоторканість.

Забули і не підтримали президентський закон. Звісно в Офісі Президента виправдовуються, мовляв – це все випадковість і депутати просто не зрозуміли за що треба голосували. Проте дзвіночок тривожний.

Формула Штайнмаєра

Ще одним приводом для суперечок стала заява міністра закордонних справ про формула Штайнмаєра.

Про що йде мова? На окупованих територіях мають відбутись вибори за українським законодавством до місцевих органів самоврядування. Після того, як ці вибори будуть визнані ОБСЄ ці регіони отримають особливий статус. Багато хто сказав, що це здача національних інтересів, навіть мітинг на Банковій провели.

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Але питань, на жаль залишається більше ніж відповідей. Адже абсолютно не зрозуміло, як можуть відбутись вільні вибори за участь українських партій, спостерігачів і журналістів, якщо на окупованих територіях знаходяться озброєні люди, що фактично є найманцями у армійському корпусі Росії.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук дуже доречно задавав ці питання у парламенті:

Тож висновок у цій ситуації дуже простий: будь-які подібні дії є виключною відповідальністю президента. У разі успіху – це буде ще одна його перемога. У разі провалу – стане поразкою усієї країни. І наслідки цієї поразки можуть бути дуже трагічними починаючи від відновлення повномасштабних бойових дій і закінчуючи втратою суверенітету. Тож сподіваюсь що в команді Зеленського добре розуміють, що роблять.

Місцеві вибори – це тема, яка актуальна не тільки для Донбасу. Чергові місцеві вибори мають відбутися восени 2020-го року, якщо Рада не вирішить іншого. А це відбувається зараз у нас дуже швидко.

Місцеві вибори в Києві

Та коли б вони не були, вибори у Києві, як і завжди, будуть найцікавішими. 50 мільярдів – це річний бюджет столиці. Але на відміну від інших громад самоврядування Києва значно обмежене – міська рада просто не має власного виконкому. А рішення, які приймають столичні обранці, реалізовують чиновники призначені президентом, саме вони розпоряджаються київськими мільярдами.



Київ

І це єдине справжнє пояснення конфлікту між Офісом Президента і міським головою Кличком. Для того, аби врегулювати цей конфлікт "Слуги народу" запропонували свій законопроєкт про столицю України місто-герой Київ.

Пропонується відновити ради у районах Києва, кожен з цих районів матиме свій власний виконком. Саме таким чином планують наблизити владу до киян. А от міським бюджетом і надалі буде розпоряджатись чиновник призначений президентом. Чи вирішує це проблему?

Чим відомий Андрій Смірнов?

І ось у цьому шквалі подій відбулась ще одна, яка залишилась фактично без уваги громадськості. Хоча, як на мене, дуже не заслужено. Андрій Смірнов – призначений заступником керівника Офісу Президента.



Андрій Смирнов – заступник голови ОП / Фото "Дніпроград"

Хто такий Андрій Смірнов і чому це так важливо, запитаєте ви? Андрій Смірнов – друг юриста Януковича Андрія Портнова, товариш головного редактора-втікача зі "Страна.UA" Ігоря Гужви, який переховується в Австрії через звинувачення у вимаганні грошей.

А ще адвокат лідера фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, якого судять за сепаратизм. Ну і міністра часів Януковича Олени Лукаш – її звинувачують в економічних злочинах.

Як людина з такими сумнівними зв'язками стає заступником голови Офісу Президента? Все просто – не забувайте, хто у нас голова Офісу Президента – Андрій Богдан. Забув сказати, Андрій Смірнов не просто тезка свого нового начальника – він і його друг теж.

У наказі Зеленського про призначення Смірнова ні слова не сказано про напрям його роботи та сферу відповідальності. Але його вже називають новим "смотрящим" за судами. Тож, якщо раптом дуже скоро кримінальні справи проти колишніх регіоналів посипляться, а відомі втікачі почнуть повертатись в Україну – ви усі знатимете, кому треба за це дякувати. Дуже хотілося б щоб і президент Зеленський теж знав.