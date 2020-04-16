Голод тоже может быть, – российский журналист сказал, что ждет экономику РФ из-за COVID-19
В мире зафиксировано уже более 2 миллионов заболеваний коронавирусом. Из-за пандемии экономика разных стран мира претерпела мощный удар. Не стала исключением и Российская Федерация.
Российский журналист Игорь Яковенко в эфире программы "Гуд найт Юкрейн" на 24 канале сказал, что российскую экономику ждут плохие времена. Ведь часть малого и среднего бизнеса просто не выживет.
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"Значительная часть малого и среднего бизнесов просто умрет, безвозвратно. Есть надежда на то, что когда все нормализуется, то малый и средний бизнес, он трава – начнет сам по себе расти. Но проблема в том, что денег не будет на первоочередные старты", – отметил он.
Я жду достаточно пессимистический вариант аж до голода, такое тоже может быть. С учетом того, что власть вообще не собирается помогать людям, как это делают в европейских странах,
– заявил Яковенко.
Российский журналист о последствиях COVID-19 в России:
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