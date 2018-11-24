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      Голодомор – это национальная травма, мы больше не имеем права быть молчаливой жертвой, – Садовый

      8 Читати новину українською
      Андрей Садовый призвал почтить
      Андрей Садовый призвал почтить / Кадр из видео

      Городской председатель Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый призвал почтить память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов. Он отметил, что украинцы никогда в жизни больше не имеют права быть молчаливой жертвой.

      Об этом Садовый заявил в своем видеообращении.

      В истории Украины есть страницы, вспоминая которые мурашки идут по телу. 1932-33 год – украинцев голодом доводят до смерти. Умирают дети, женщины, мужчины... Молчит весь мир. Это наша национальная травма. Мы никогда в жизни не имеем больше права быть молчаливой жертвой. Мы должны быть страшными для врагов наших,
      – заявил Садовый.

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      Он призвал украинцев 24 ноября в 16:00 зажечь свечу памяти о жертвах Голодомора, поставить ее за окном и помолиться за души всех тех, кто был невинно убит.

      Что такое Голодомор в Украине?
      Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

      Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

       

      Теги: Голодомор Новости политики Андрей Садовой Новости Украины
      Источник: 24 канал
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