Голодомор – это национальная травма, мы больше не имеем права быть молчаливой жертвой, – Садовый

Городской председатель Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый призвал почтить память жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов. Он отметил, что украинцы никогда в жизни больше не имеют права быть молчаливой жертвой.

Об этом Садовый заявил в своем видеообращении.

В истории Украины есть страницы, вспоминая которые мурашки идут по телу. 1932-33 год – украинцев голодом доводят до смерти. Умирают дети, женщины, мужчины... Молчит весь мир. Это наша национальная травма. Мы никогда в жизни не имеем больше права быть молчаливой жертвой. Мы должны быть страшными для врагов наших,

– заявил Садовый.

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Он призвал украинцев 24 ноября в 16:00 зажечь свечу памяти о жертвах Голодомора, поставить ее за окном и помолиться за души всех тех, кто был невинно убит.

Что такое Голодомор в Украине?

Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП (б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине: