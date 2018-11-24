Ежегодно в четвертую субботу ноября украинцы чтят память тех, кто умер самой страшной смертью – от голода. Это ужасное событие в истории Украины – не просто горе отдельных семей, а трагедия всего общества.

Голодомор мог навсегда остаться неизвестным миру, поскольку в советские времена все репрессии против украинцев были скрытыми. Иногда люди из одной области даже не догадывались, что происходит в других регионах. Лишь единичные слухи давали информацию об ужасных методах истребления украинской нации.

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В таких условиях искусственный Голодомор, который произошел в 1932-1933 годах, мог навсегда остаться страшной страницей истории, о существовании которой даже не подозревали в цивилизованном мире. Однако несколько публикаций сорвали черную завесу Советского Союза и открыли жуткие тайны тоталитарной власти.

Первым, кто осмелился открыто говорить о Голодоморе, был валлийский журналист Гарет Джонс. Его статьи напечатали во влиятельных западных изданиях – Manchester Guardian и New York Evening Post.



Отрывок из статьи Гарета Джонса про Голодомор

В марте 1933 года мужчина, несмотря на запреты дипломатов, отправился в Советский Союз. Причиной визита Гарет Джонс назвал стремление ознакомиться с процветающими заводами. Вот только Харьков мужчина так и не посетил, сошел с поезда на полпути и начал странствие по селам. Увиденное пугало. Свои наблюдения, а также рассказы очевидцев он записывал в дневники.

Голод практически везде. И миллионы умирают от него. Я ходил несколько дней по Украине, там не было хлеба, у детей болели животы, все лошади и коровы умерли, и люди умирали с голода. Террор приобрел неслыханные масштабы,

– написал Гарет Джонс.

Советская власть всячески пыталась опровергнуть громкое заявление журналиста, однако он приводил все новые доказательства, которые подтверждали явление геноцида.

"Я прошел через множество сел и 12 колхозов. Везде я слышал плач: "У нас нет хлеба. Мы умираем!" Большинство официальных лиц отрицают существование какого-либо голода, но через несколько минут после одного такого возражения в поезде я осмелился бросить на пол кусок зачерствевшего хлеба. Словно пуля крестьянин бросился на пол и поглотил его. То же самое повторилось с кожурой апельсина", – описал события на территории современной Украины Гарет Джонс.

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Впоследствии журналист опубликовал около 20 статей в американских, британских и немецких газетах. Знание 5 иностранных языков, в частности русского, позволило мужчине объективно описать все жуткие события, которые происходили на территории современной Украины. Для своих публикаций Гарет Джонс также использовал данные иностранных экспертов. Так, в статье, опубликованной в The Manchester Guardian, он отметил, что, по подсчетам специалиста из Казахстана, 5 миллионов человек из 11 умерли в результате голодомора.

Гарета Джонса после разоблачительных статей сразу же депортировали из Советского Союза. По просьбе Иосифа Сталина, иностранные коллеги журналиста перестали с ним общаться и всячески пытались испортить его репутацию. Все в один голос заявляли, что слова Джонса – чушь и преувеличение. А лауреат Пулитцеровской премии Уолтер Дюранти даже опубликовал статью с названием "Русские голодны, но не умирают с голоду". Впоследствии в разговоре с иностранными дипломатами Дюранти заявил, что писал под давлением тоталитарной власти.

Жуткая информация об уничтожении украинцев вызвала немалый резонанс. Именно благодаря Гарету Джонсу иностранные журналисты начали распространять детали трагедии. Украинская диаспора тоже била тревогу. Люди обращались к Лиге наций с мольбой оказать помощь, однако советская система не допускала иностранцев в эпицентр геноцида и не принимала гуманитарную помощь, уверяя, что никто из украинцев не голодает.

Кроме этого, многие организации, в том числе правого толка, взялись исследовать этот вопрос. Однако через несколько лет ужасная история затихла, а через 54 года после Голодомора в Советском Союзе впервые заговорили о таком беспощадном убийстве людей.

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После смерти Гарета Джонса в Монголии его племянница нашла часть частных дневников журналиста. Записи были обнародованы в Интернете, еще часть передали в Верховную Раду, однако ученые до сих пор не имеют доступа к ним.



Гарет Джонс – журналист, который впервые рассказал о Голодоморе 1932-1933 годов

Украинская власть с 2003 года поднимает вопрос Голодомора на международном уровне. В 2010 году Президент Украины обратился к братским народам, пострадавшим от тоталитарной системы Советского Союза, с предложением объединиться в борьбе за признание Холокоста. Однако Российская Федерация, которая является правопреемницей СССР, отрицает факт Голодомора. По политическим причинам Россия заблокировала обсуждение этого вопроса на заседании Совета безопасности ООН.

Сейчас более 15 стран признали Голодомор как искусственное уничтожение украинцев. Кроме этого, Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о почтении памяти жертв Холокоста 1932-1933 годов.