Голодовка ради истории: киевская активистка неделю борется за музей на Почтовой

Киевская активистка под открытым небом на Почтовой площади объявила голодовку. Таким радикальным способом пытается сохранить археологические находки времен Киевской Руси.

Скандал вокруг строительства торгового центра на Почтовой площади продолжается уже 4-ый год. Археологи раскопали уникальные древности, которым более тысячи лет, а бизнесмены хотят все это застроить современными торговыми центрами. Киевсовет принял решение – создать там музей Киевской Руси, впрочем соглашение с торговым центром не разорвали.

Читайте также: День Конституции 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины

Аннабелла голодает уже неделю и вместе с попугаем поселились под открытым небом на Почтовой площади. Молчать уже нет сил, говорит, что на ее глазах разрушают памятник времен Киевской Руси.

Несколько лет раскопок и четыре года борьбы с инвестором, который хотел на этом месте построить торговый центр. За это время археологи нашли немало ценных артефактов - княжеские печати, оружие, украшения, стрелы и керамику. Уже больше года все археологические работы остановлены, из-за угроз инвестора положить бетонные плиты и тем самым уничтожить исторический памятник. В КГГА отреагировали и решили создать музей на местном уровне, но и от идеи построить на месте находки торговый центр чиновники отказываться не собираются.

Такое решение активистов не устраивает, ведь главное их требование предоставить музею национальный статус. Законсервировать и музеефицировать все на месте. Ждать вновь годами они не готовы, по-этому собираются под стенами Минкульта.

"В течение года нам никакого ответа не дают. Есть соответствующая дата когда написано это обращение и мы готовы это сделать еще раз. Меня убеждать не надо, я за то, чтобы этому месту предоставить статус национального значения", – министр культуры Евгений Нищук.

Нищук говорит, процесс тормозит Киевская городская государственная администрация. Письмо от Минкульта они получили еще 10 августа прошлого года. Она может заморозить бизнес-проект, предоставить статус, выделить средства и сохранить единственный в Украине подобный музей.