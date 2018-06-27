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Голодовка ради истории: киевская активистка неделю борется за музей на Почтовой

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Киевская активистка под открытым небом на Почтовой площади объявила голодовку. Таким радикальным способом пытается сохранить археологические находки времен Киевской Руси.

Скандал вокруг строительства торгового центра на Почтовой площади продолжается уже 4-ый год. Археологи раскопали уникальные древности, которым более тысячи лет, а бизнесмены хотят все это застроить современными торговыми центрами. Киевсовет принял решение – создать там музей Киевской Руси, впрочем соглашение с торговым центром не разорвали.

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Аннабелла голодает уже неделю и вместе с попугаем поселились под открытым небом на Почтовой площади. Молчать уже нет сил, говорит, что на ее глазах разрушают памятник времен Киевской Руси.

Несколько лет раскопок и четыре года борьбы с инвестором, который хотел на этом месте построить торговый центр. За это время археологи нашли немало ценных артефактов - княжеские печати, оружие, украшения, стрелы и керамику. Уже больше года все археологические работы остановлены, из-за угроз инвестора положить бетонные плиты и тем самым уничтожить исторический памятник. В КГГА отреагировали и решили создать музей на местном уровне, но и от идеи построить на месте находки торговый центр чиновники отказываться не собираются.

Такое решение активистов не устраивает, ведь главное их требование предоставить музею национальный статус. Законсервировать и музеефицировать все на месте. Ждать вновь годами они не готовы, по-этому собираются под стенами Минкульта.

"В течение года нам никакого ответа не дают. Есть соответствующая дата когда написано это обращение и мы готовы это сделать еще раз. Меня убеждать не надо, я за то, чтобы этому месту предоставить статус национального значения", – министр культуры Евгений Нищук.

Нищук говорит, процесс тормозит Киевская городская государственная администрация. Письмо от Минкульта они получили еще 10 августа прошлого года. Она может заморозить бизнес-проект, предоставить статус, выделить средства и сохранить единственный в Украине подобный музей.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины История голодовка Новости Киева
Источник: 24 канал
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