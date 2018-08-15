Голодування Сенцова: Путін не знає, що робити далі

Голодування, яке оголосив український політичний бранець Кремля, треба розглядати не як акцію протесту проти дій російських терористів, а як єдину можливість боротися зі свавіллям Москви та його катуваннями.

Треба зауважити, що доки йшов псевдосуд, який вчинили агресори над Сенцовим та Кольченком, ФСБшники та працівники СІЗО катували українців, вибиваючи з них зізнання. Але ж вони не здалися, то ж режиму довелось намагатися "продати" світові шиті білими нитками справи, де не було ніяких доказів того, що режисер та активіст не тільки скоїли якісь дії проти окупаційного режиму, а навіть готувалися до них.

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Як відомо, вже після вироку, що був цілком передбачуваним, Сенцова етапували до колонії "Білий ведмідь" в Лабитнангі.

Робили це, так би мовити, "із пристрастю", у якомусь вагоні, де не можна було ані розігнутися, ані зігрітися, та навіть сходити у туалет. Трішки кращими можна назвати умови утримання Сенцова у колонії, де агресори начебто не били українця, але натравили на нього інших засуджених.

Олег Сенцов, як й інші політичні бранці Кремля – розмінна монета в іграх Путіна з усім цивілізованим світом. Складно сказати, чого прагнули у Москві, кидаючи за ґрати українців, швидше за все, все ж таки отримати козирі на перемовинах із Києвом. Втім, росіяни потрапили у пастку, виходу з якої, судячи з усього, фактично немає.

Сенцов не зголосився співпрацювати з окупантами, а ті створили для нього умови для того, щоб закінчити катування у колонії та неволі було можливо лише в єдиний спосіб – смертю через голодування. За українцем постійно наглядали та роблять це зараз, щоб він не зміг покінчити із життям. Зовсім не через хвилювання росіян про заручників – для того, щоб і далі шантажувати увесь світ. Таким чином, зрозумівши, що терористи не збираються його випускати та навіть вести реальні перемовини про обмін, Сенцов обрав фактично єдиний можливий шлях боротьби – голодування. При цьому мужній українець висунув для припинення своєї акції фактично неможливі для здійснення умови – вихід на свободу всіх бранців Росії.

Звісно, на це терористи піти не можуть, бо проявлять слабкість. Саме через це Путін відмовляється від так званих "гуманітарних рішень", про які його благають Макрон, Меркель та інші політичні діячі. Але й що робити далі росіяни не знають. Сенцов голодує, бо до цього його фактично примусили як фізичними, так і моральними катуваннями, а у Москві лише відбиваються від правозахисників, кажучи щось незрозуміле про "він активний та нормально почувається", хоча всім відомо, що після більш ніж 90 днів голодування Олег просто помирає.

Конвульсії РФ у цьому питанні відчуваються й у старих фотках бранця, які намагалися видати за свіжі, а також у наказі запустити фейк про нібито звільнення українця. Чого саме намагалися досягти росіяни цим вчинком, залишається загадкою.

Але ж це все нюанси, а справа в тому, що ніякі вмовляння Путіна поступитися задля збереження життя Сенцова не допоможуть. Це вже ясно остаточно. Єдине, що може вплинути на рішення відпустити заручника, можливо, пропозиція щодо Криму чи зняття санкцій, але ж таке ніхто навіть пропонувати не буде.

Зрозуміло ще й те, що смерть режисера взагалі ні до чого не призведе. Російський режим не розвалиться, а Захід нічого, окрім створення списку імені Сенцова із новими санкціями та надзвичайної стурбованості, не зробить.

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