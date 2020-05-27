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Голос Америки: В США могут платить людям за возвращение на работу после карантина

Голос Америки - Читати новину українською

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Администрация Трампа изучает возможность платить людям, которые возвращаются на работу после карантина еженедельный бонус в размере 450 долларов. Такие меры могут быть включены в следующий пакет стимулирования экономики.

Також у випуску "Голосу Америки" на 24 каналі:

Кабмін підписав меморандум про постачання в Україну скрапленого газу зі США

Медики США застерегли, що теперішні тести на антитіла від COVID-19 майже у половині випадків можуть показувати хибний результат.

Трамп звинуватив соцмережу твітер в утисках свободи слова та втручання у виборчі процеси.

Автор: Татьяна Пасичник
Теги: Новости США Голос Америки
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