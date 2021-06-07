Без волонтера й шоумена там не залишається жодних впізнаваних облич, які могли б тягнути партію за собою. Таку думку в ефірі програми "Між іншим" висловив Дмитро Гнап.

До теми Обговорюємо багато сценаріїв з іншими гравцями, – Юрчишин про політичні амбіції Притули

Гнап: "Голос" не піде на компроміс з Притулою

Він нагадав, що керівництво "Голосу" зробило заяву у відповідь на публікацію Притули, побажавши йому удачі в політичних планах.

Це означає, що ніхто не піде на компроміс, не намагатиметься його повернути. Тому ця частина "Голосу"без Притули мені здається приреченою,

– наголосив Гнап.

Він зауважив, що після виходу Притули, "Голос" розділиться на 2 частини:

одна піде будувати з Притулою новий політичний проєкт;

друга, яка залишиться – Кіра Рудик і її оточення – добуде цю каденцію у Верховній Раді, а вже на наступних виборах зникне з політичного поля.

"А те, яким буде його (Притули – 24 канал) проєкт, хто до нього долучиться – буде цікаво. Очевидно, в нього є певна перспектива".

Повний випуск програми "Між іншим": дивіться відео

Що відомо про політичні амбіції Притули