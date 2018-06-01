Голос Америки. Аналитики США рассказали, к чему приведут российские судна в Азовском море

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – в конце мая Россия перебросила 5 судов Каспийского флота в Азовское море. Это может стать ключевым элементом нового нападения на Украину. На это указывает и ряд американских аналитиков.

Также в выпуске: Канада заявила о введении тарифов на ряд американских товаров в ответ на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из Канады, ЕС и Мексики, которые вступили в силу в ночь на 1 июня 2018 года.