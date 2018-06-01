00:50
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
25°C 9°C
  • воскресенье
    21°C 15°C
  • понедельник
    26°C 13°C
  • вторник
    26°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
Вєсті Кремля
23:41, 1 июня
Вести.UA. Молитвы Порошенко. Фрейдовская оговорка Кличко
Вєсті.UA
23:18, 1 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Голос Америки. Аналитики США рассказали, к чему приведут российские судна в Азовском море

Голос Америки 160 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Голос Америки" – в конце мая Россия перебросила 5 судов Каспийского флота в Азовское море. Это может стать ключевым элементом нового нападения на Украину. На это указывает и ряд американских аналитиков.

Также в выпуске:

Канада заявила о введении тарифов на ряд американских товаров в ответ на введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из Канады, ЕС и Мексики, которые вступили в силу в ночь на 1 июня 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости России Водный транспорт Новости США Голос Америки
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 1 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Вода и не только: что вы знаете о напитках
1 июня, 19:25 Вода и не только: что вы знаете о напитках
98
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук