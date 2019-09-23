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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Голос Америки: Белый дом изучает, публиковать ли текст телефонного разговора Трампа и Зеленского

      Голос Америки 21 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина не сходит с первых полос прессы США. Причина – разговор Трампа с Зеленским, в котором, как сообщает СМИ, президент США настаивал, чтобы Украина провела расследование против сына Джо Байдена и него самого. Трамп подтвердил, что говорил о Байдене, впрочем только в контексте борьбы с коррупцией.

      Также в выпуске:

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      Теги: Дональд Трамп Новости США Владимир Зеленский Новости Украины Голос Америки
      Источник: 24 канал
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