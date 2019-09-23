Голос Америки: Белый дом изучает, публиковать ли текст телефонного разговора Трампа и Зеленского

В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина не сходит с первых полос прессы США. Причина – разговор Трампа с Зеленским, в котором, как сообщает СМИ, президент США настаивал, чтобы Украина провела расследование против сына Джо Байдена и него самого. Трамп подтвердил, что говорил о Байдене, впрочем только в контексте борьбы с коррупцией.

Также в выпуске: У Украины появилось окно возможностей, чтобы завершить войну в Украине и время терять не стоит, – Александер Гуг. Эмоциональная речь Греты Тунберг в ООН. Банкротство "Томаса Кука": как будут возвращать туристов. Сериал "Чернобыль" получил премию "Эмми" в 10 номинациях.

Источник: 24 канал