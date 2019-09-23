Голос Америки: Белый дом изучает, публиковать ли текст телефонного разговора Трампа и Зеленского
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Украина не сходит с первых полос прессы США. Причина – разговор Трампа с Зеленским, в котором, как сообщает СМИ, президент США настаивал, чтобы Украина провела расследование против сына Джо Байдена и него самого. Трамп подтвердил, что говорил о Байдене, впрочем только в контексте борьбы с коррупцией.
Также в выпуске:
У Украины появилось окно возможностей, чтобы завершить войну в Украине и время терять не стоит, – Александер Гуг.
Эмоциональная речь Греты Тунберг в ООН.
Банкротство "Томаса Кука": как будут возвращать туристов.
Сериал "Чернобыль" получил премию "Эмми" в 10 номинациях.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии