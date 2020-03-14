Голос Америки: Церковь призвала людей не идти на богослужение, если есть симптомы болезни

В свежем выпуске "Голоса Америки" – православная церковь Украины обратилась к своим прихожанам с просьбой не приходить на богослужение, если у них есть симптомы болезни или слабый иммунитет. Вместо этого нашли альтернативу – присоединиться к молитве можно онлайн.

Также в выпуске: Президент США Дональд Трамп объявил о введении общенационального чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Из-за эпидемии коронавируса закрывают учебные заведения и садики. Дети переходят на дистанционную форму обучения.