Голос Америки: Церковь призвала людей не идти на богослужение, если есть симптомы болезни
В свежем выпуске "Голоса Америки" – православная церковь Украины обратилась к своим прихожанам с просьбой не приходить на богослужение, если у них есть симптомы болезни или слабый иммунитет. Вместо этого нашли альтернативу – присоединиться к молитве можно онлайн.
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