Голос Америки. Чего ожидать от визита Трампа в Британию, учитывая резкие заявления в сторону Мэй

В свежем выпуске "Голос Америки" – Дональд Трамп прибыл с визитом в Великобританию. Президент США в интервью британским журналистам раскритиковал премьер-министра Терезу Мэй и путь, которым она и ее правительство пытаются решить вопрос Brexit.

Также в выпуске: Минюст США выдвинул обвинения 12 гражданам России во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. В странах Балтии, где еще ощутимо российское влияние, опасаются повторения украинского сценария.