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Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки

Голос Америки. Чего ожидать от визита Трампа в Британию, учитывая резкие заявления в сторону Мэй

Голос Америки 28 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – Дональд Трамп прибыл с визитом в Великобританию. Президент США в интервью британским журналистам раскритиковал премьер-министра Терезу Мэй и путь, которым она и ее правительство пытаются решить вопрос Brexit.

Также в выпуске:

Минюст США выдвинул обвинения 12 гражданам России во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.

В странах Балтии, где еще ощутимо российское влияние, опасаются повторения украинского сценария.

Теги: Новости США Дональд Трамп Голос Америки
Источник: 24 канал
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