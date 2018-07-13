Голос Америки. Чего ожидать от визита Трампа в Британию, учитывая резкие заявления в сторону Мэй
В свежем выпуске "Голос Америки" – Дональд Трамп прибыл с визитом в Великобританию. Президент США в интервью британским журналистам раскритиковал премьер-министра Терезу Мэй и путь, которым она и ее правительство пытаются решить вопрос Brexit.
Также в выпуске:
Минюст США выдвинул обвинения 12 гражданам России во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году.
В странах Балтии, где еще ощутимо российское влияние, опасаются повторения украинского сценария.
Источник: 24 канал
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