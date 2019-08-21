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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Голос Америки: Что бизнес США ожидает от правительства Зеленского и что готов принести в Украину

      Голос Америки 265 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – "мы надеемся на солнечную погоду, но берем с собой зонт", – так американские предприниматели говорят о перспективах, которые ждут их после смены власти в Украине.

      Также в выпуске:

      Президент США Трамп считает, что Россию надо пригласить к возвращению в состав G7 – как на это предложение отреагировали другие страны.

      Трамп отменил визит в Данию, так как та не хочет продавать Гренландию.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Зеленский Новости США Новости Украины Голос Америки Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
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