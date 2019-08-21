Голос Америки: Что бизнес США ожидает от правительства Зеленского и что готов принести в Украину

В свежем выпуске "Голоса Америки" – "мы надеемся на солнечную погоду, но берем с собой зонт", – так американские предприниматели говорят о перспективах, которые ждут их после смены власти в Украине.

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