Голос Америки: Что бизнес США ожидает от правительства Зеленского и что готов принести в Украину
В свежем выпуске "Голоса Америки" – "мы надеемся на солнечную погоду, но берем с собой зонт", – так американские предприниматели говорят о перспективах, которые ждут их после смены власти в Украине.
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Президент США Трамп считает, что Россию надо пригласить к возвращению в состав G7 – как на это предложение отреагировали другие страны.
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Источник: 24 канал
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