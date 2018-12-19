Голос Америки: что будет с влиянием США на Ближнем Востоке после вывода войск из Сирии
В свежем выпуске "Голоса Америки" – решение о выводе войск из Сирии принял президент Трамп. Впрочем, он заверил, что американские войска остаются в Ираке. Критики считают, что такое решение уменьшит влияние Вашингтона в регионе, а те, кто поддерживает президента, уверяют, что регулировать ситуацию на Ближнем Востоке можно будет при поддержке партнеров.
Также в выпуске:
Минфин США объявил о продолжении и расширении санкций против России за действия в Украине и кибервмешательство в выборы президента США.
Комитет по защите журналистов зафиксировал 53 факта гибели журналистов и отметил глобальный кризис свободы слова в мире.
Рождественская сказка в Мичигане.
Источник: 24 канал
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