Голос Америки: что будет с влиянием США на Ближнем Востоке после вывода войск из Сирии

В свежем выпуске "Голоса Америки" – решение о выводе войск из Сирии принял президент Трамп. Впрочем, он заверил, что американские войска остаются в Ираке. Критики считают, что такое решение уменьшит влияние Вашингтона в регионе, а те, кто поддерживает президента, уверяют, что регулировать ситуацию на Ближнем Востоке можно будет при поддержке партнеров.

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