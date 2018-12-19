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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Голос Америки: что будет с влиянием США на Ближнем Востоке после вывода войск из Сирии

      Голос Америки 32 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – решение о выводе войск из Сирии принял президент Трамп. Впрочем, он заверил, что американские войска остаются в Ираке. Критики считают, что такое решение уменьшит влияние Вашингтона в регионе, а те, кто поддерживает президента, уверяют, что регулировать ситуацию на Ближнем Востоке можно будет при поддержке партнеров.

      Также в выпуске:

      Минфин США объявил о продолжении и расширении санкций против России за действия в Украине и кибервмешательство в выборы президента США.

      Комитет по защите журналистов зафиксировал 53 факта гибели журналистов и отметил глобальный кризис свободы слова в мире.

      Рождественская сказка в Мичигане.

      Теги: Новости США Дональд Трамп Война в Сирии Голос Америки Ближний Восток
      Источник: 24 канал
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