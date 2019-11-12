Голос Америки: Что директор МВФ по вопросам Европы думает об успехах Украины

В свежем выпуске "Голоса Америки" – оптимистично настроены в МВФ относительно переговоров по новой трехлетней программе аккредитации для Украины. Об этом заявил директор по вопросам МВФ Пол Томсон. Он также добавил, что Украина за последние годы очень успешно стабилизировала макроэкономику, а также проводит хорошую фискальную политику.

Также в выпуске: Продолжать уменьшать процентную ставку федерального резерва США призвал президент Дональд Трамп. Дом в котором жил Дональд Трамп выставляют на аукцион.