Голос Америки: Что общего между президентскими выборами, поэзией Жадана и Нью-Йорком
В свежем выпуске "Голоса Америки" – журналисты рассказали, что объединяет в президентскую кампанию и поэзию Сергея Жадана. К тому же, поэт выступил со своими стихами на Манхэттене. Его альбом "миссионеры" о несколько большем, чем политика.
Также в выпуске:
19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты Порошенко и Зеленским.
Американцы наблюдали за дебатами на "Олимпийском".
Источник: 24 канал
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