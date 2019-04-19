Голос Америки: Что общего между президентскими выборами, поэзией Жадана и Нью-Йорком

В свежем выпуске "Голоса Америки" – журналисты рассказали, что объединяет в президентскую кампанию и поэзию Сергея Жадана. К тому же, поэт выступил со своими стихами на Манхэттене. Его альбом "миссионеры" о несколько большем, чем политика.

Также в выпуске: 19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты Порошенко и Зеленским. Американцы наблюдали за дебатами на "Олимпийском".

Источник: 24 канал