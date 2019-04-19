01:14
20 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Почему россиян пугают украинские бюстгалтеры. Убийственный рэп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:25, 19 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Голос Америки: Что общего между президентскими выборами, поэзией Жадана и Нью-Йорком

      Голос Америки 48 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – журналисты рассказали, что объединяет в президентскую кампанию и поэзию Сергея Жадана. К тому же, поэт выступил со своими стихами на Манхэттене. Его альбом "миссионеры" о несколько большем, чем политика.

      Также в выпуске:

      19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты Порошенко и Зеленским.

      Американцы наблюдали за дебатами на "Олимпийском".

      blog_ava
      Куда поехать на майские праздники на море: лучшие бюджетные предложения
      19 апреля
      1457
      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Сергей Жадан Выборы Президента 2019 Голос Америки
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 19 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает
      сегодня , 00:00 В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает
      155
      Главные новости 19 апреля: Дебаты Порошенко и Зеленского, дело "Приватбанка"
      19 апреля , 23:54 Главные новости 19 апреля: Дебаты Порошенко и Зеленского, дело "Приватбанка"
      206
      Почему застрелился экс-президент Перу
      19 апреля , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 131
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      19 апреля , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 3588
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      19 апреля , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 7100
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук