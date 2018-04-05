Голос Америки. Что пообещал сенатор Портман на встрече с Порошенко в Киеве
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – на встрече в Киеве Президент Украины Петр Порошенко и американский сенатор Роберт Портман обсуждали давление санкций на Россию и международные усилия для развертывания миссии ООН на Донбасс. Сенатор заявил, что США на стороне Украины, и пообещал в дополнение к джавелинам предоставить снайперские комплексы.
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Пусть никого не вводит в заблуждение информация о возможном приглашении Путина в Белый дом – сказал Портман на встрече с прессой.
Правительство США готовится объявить новые санкции против российских олигархов за их вмешательство в американские выборы.
Источник: 24 Канал
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