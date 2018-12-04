Голос Америки. Что США и ЕС могут сделать, чтобы украинские пленные РФ моряки вернулись домой
В свежем выпуске "Голоса Америки" – представитель госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что нужно держать постоянное внимание вокруг вопроса освобождения украинцев, демонстрировать единство в противостоянии России, рассмотреть вопрос усиления санкций. И ни в коем случае не смириться.
Также в выпуске:
Вашингтон прощается с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, который скончался в минувшую пятницу на 91 году жизни.
Дональд и Мелания Трамп будут присутствовать на церемонии прощания, но не будут провозглашать речей.
Российская агрессия против украинских военных кораблей на Азове стала одной из главных тем, которые обсуждались на саммите НАТО в Брюсселе. Немедленно освободить моряков призвал Россию госсекретарь США Майк Помпео.
Источник: 24 канал
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