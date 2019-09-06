Голос Америки: Что в Госдепе США говорят об обмене пленными между Украиной и Россией
В свежем выпуске "Голоса Америки" – украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы, – так чиновник Государственного департамента США Джордж Кент прокомментировал информацию о возможном обмене пленными между Украиной и Россией.
Также в выпуске:
Задержка выделения военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США, – Джордж Кент.
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6 сентября
Источник: 24 канал
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