Голос Америки: Что в Госдепе США говорят об обмене пленными между Украиной и Россией

В свежем выпуске "Голоса Америки" – украинские лидеры должны найти путь вернуть заключенных, и иногда это означает тяжелые компромиссы, – так чиновник Государственного департамента США Джордж Кент прокомментировал информацию о возможном обмене пленными между Украиной и Россией.

Также в выпуске: Задержка выделения военной помощи Украине связана с внутренними бюджетными процессами в США, – Джордж Кент. После урагана на Багамы прибывают спасательные бригады и доставляется первая гуманитарная помощь. Почему администрация Трампа оказалась под шквалом критики и при чем здесь курорт Трампа.

Источник: 24 канал