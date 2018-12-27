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      НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ

      Голос Америки: Дональд Трамп посетил военную базу США в Ираке и выступил с громкими заявлениями

      Голос Америки 26 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – первый в истории каденции визит Дональда Трампа на американскую военную базу в Ираке прошел на фоне противоречивого решения президента о полном выводе войск из Сирии.

      Также в выпуске:

      Шестой день в США не работает федеральное правительство, и решения кризиса пока не видно.

      Американец стал первым человеком, который смог пересечь Антарктиду в одиночку.

      Теги: Дональд Трамп Новости США Война в Сирии Ирак Голос Америки
      Источник: 24 канал
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