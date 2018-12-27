Голос Америки: Дональд Трамп посетил военную базу США в Ираке и выступил с громкими заявлениями
В свежем выпуске "Голоса Америки" – первый в истории каденции визит Дональда Трампа на американскую военную базу в Ираке прошел на фоне противоречивого решения президента о полном выводе войск из Сирии.
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Шестой день в США не работает федеральное правительство, и решения кризиса пока не видно.
Американец стал первым человеком, который смог пересечь Антарктиду в одиночку.
Источник: 24 канал
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