Голос Америки: Дональд Трамп посетил военную базу США в Ираке и выступил с громкими заявлениями

В свежем выпуске "Голоса Америки" – первый в истории каденции визит Дональда Трампа на американскую военную базу в Ираке прошел на фоне противоречивого решения президента о полном выводе войск из Сирии.

Также в выпуске:

Шестой день в США не работает федеральное правительство, и решения кризиса пока не видно.

Американец стал первым человеком, который смог пересечь Антарктиду в одиночку.