Голос Америки: Еще один политик заявил об участии в выборах президента США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – демократ Бето О'Рурк официально заявил о своем намерении бросить вызов Дональду Трампу на президентских выборах 2020 в США.
Также в выпуске:
Сенат США поддержал резолюцию, которая блокирует действие объявленного Дональдом Трампом чрезвычайного положения из-за кризиса на южной границе.
Ожидается, что вскоре о своем участии в президентских выборах в США заявит бывший вице-президент Джо Байден.
Источник: 24 канал
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