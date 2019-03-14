Голос Америки: Еще один политик заявил об участии в выборах президента США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – демократ Бето О'Рурк официально заявил о своем намерении бросить вызов Дональду Трампу на президентских выборах 2020 в США.

Также в выпуске: Сенат США поддержал резолюцию, которая блокирует действие объявленного Дональдом Трампом чрезвычайного положения из-за кризиса на южной границе. Ожидается, что вскоре о своем участии в президентских выборах в США заявит бывший вице-президент Джо Байден.