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      Голос Америки: Если сорвутся поставки американского газа в Украину, выиграет Россия, – эксперты

      Голос Америки 74 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – СМИ сообщают, что министр энергетики США Рик Перри пытался сменить руководство "Нафтогаза" страны и подписать с Украиной контракт на поставку американского сжиженного газа. Эксперты считают, что выяснять были ли нарушения должны в США, а от этих скандалов выиграет Россия.

      Также в выпуске:

      Госдепартамент США запретил послу Сондланду свидетельствовать в расследовании в отношении Трампа.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Нафтогаз Голос Америки Газ
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