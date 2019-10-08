Голос Америки: Если сорвутся поставки американского газа в Украину, выиграет Россия, – эксперты

В свежем выпуске "Голоса Америки" – СМИ сообщают, что министр энергетики США Рик Перри пытался сменить руководство "Нафтогаза" страны и подписать с Украиной контракт на поставку американского сжиженного газа. Эксперты считают, что выяснять были ли нарушения должны в США, а от этих скандалов выиграет Россия.

Также в выпуске: Госдепартамент США запретил послу Сондланду свидетельствовать в расследовании в отношении Трампа.