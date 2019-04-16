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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Голос Америки: Есть ли связь между вспышкой кори в США и Украине

      Голос Америки 68 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Голос Америки" – в США зафиксировали вспышку кори, эпицентром считают Нью-Йорк. Именно в общине ортодоксальных евреев и вспыхнула болезнь. Предполагают, что они могли привезти вирус после паломничества в Украине, где ситуация с корью худшая в Европе.

      Также в выпуске:

      Трамп позвонил президенту Макрону, выразил соболезнования и предложил поддержку народу Франции.

      Американцы начали организовывать акции сбора средств на восстановление Нотр-Дама.

      blog_ava
      Порошенко или Зеленский: рейтинги кандидатов на второй тур выборов в Украине
      16 апреля
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      Теги: Новости Украины Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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