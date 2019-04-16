Голос Америки: Есть ли связь между вспышкой кори в США и Украине
В свежем выпуске программы "Голос Америки" – в США зафиксировали вспышку кори, эпицентром считают Нью-Йорк. Именно в общине ортодоксальных евреев и вспыхнула болезнь. Предполагают, что они могли привезти вирус после паломничества в Украине, где ситуация с корью худшая в Европе.
Также в выпуске:
Трамп позвонил президенту Макрону, выразил соболезнования и предложил поддержку народу Франции.
Американцы начали организовывать акции сбора средств на восстановление Нотр-Дама.
Источник: 24 канал
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