Голос Америки: Харьковчанка, которая учится в Ухане, рассказала о ситуации в городе
В свежем выпуске "Голоса Америки" – ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса. Украинская студентка Моника Рустамова, которая учится в одном из университетов Уханя, рассказала, что сейчас ситуация в городе спокойная. По ее словам, люди в Украине паникуют больше, чем те, кто находятся в китайском городе.
Также в выпуске:
Госсекретарь США Майк Помпео 31 января прибудет в Украину на встречу с Владимиром Зеленским.
Во время нового этапа рассмотрения импичмента президента США в Сенате, сенаторы имели возможность задать вопросы стороне обвинения и защиты.
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