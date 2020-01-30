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      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Голос Америки: Харьковчанка, которая учится в Ухане, рассказала о ситуации в городе

      Голос Америки 23 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса. Украинская студентка Моника Рустамова, которая учится в одном из университетов Уханя, рассказала, что сейчас ситуация в городе спокойная. По ее словам, люди в Украине паникуют больше, чем те, кто находятся в китайском городе.

      Также в выпуске:

      Госсекретарь США Майк Помпео 31 января прибудет в Украину на встречу с Владимиром Зеленским.

      Во время нового этапа рассмотрения импичмента президента США в Сенате, сенаторы имели возможность задать вопросы стороне обвинения и защиты.

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      Теги: Коронавирус 2020 Владимир Зеленский Майк Помпео Импичмент Трампа Китай Новости Украины Голос Америки
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