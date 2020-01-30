Голос Америки: Харьковчанка, которая учится в Ухане, рассказала о ситуации в городе

В свежем выпуске "Голоса Америки" – ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за распространения коронавируса. Украинская студентка Моника Рустамова, которая учится в одном из университетов Уханя, рассказала, что сейчас ситуация в городе спокойная. По ее словам, люди в Украине паникуют больше, чем те, кто находятся в китайском городе.

Также в выпуске: Госсекретарь США Майк Помпео 31 января прибудет в Украину на встречу с Владимиром Зеленским. Во время нового этапа рассмотрения импичмента президента США в Сенате, сенаторы имели возможность задать вопросы стороне обвинения и защиты.