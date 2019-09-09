Голос Америки: Хочет ли Трамп быть лично вовлеченным в мирные переговоры Украины и РФ
В свежем выпуске " Голоса Америки – журналисты спросили президента США Дональда Трампа, хочет ли он быть лично привлеченным к мирным переговорам Украины и России. Политик ответил, что готов на это, если у обоих стран есть соответствующее желание.
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Источник: 24 канал
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