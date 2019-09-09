Голос Америки: Хочет ли Трамп быть лично вовлеченным в мирные переговоры Украины и РФ

В свежем выпуске " Голоса Америки – журналисты спросили президента США Дональда Трампа, хочет ли он быть лично привлеченным к мирным переговорам Украины и России. Политик ответил, что готов на это, если у обоих стран есть соответствующее желание.

Также в выпуске: Соединенные штаты Америки не признают результаты выборов, проводимых оккупационными властями в Крыму. В Конгрессе инициировали расследование относительно давления адвоката Трампа на Украину с целью сбора компромата на Байдена к выборам-2020. В США состоялась торжественная церемония возвращения Украине картины Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

Источник: 24 канал