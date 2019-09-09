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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Голос Америки: Хочет ли Трамп быть лично вовлеченным в мирные переговоры Украины и РФ

      Голос Америки 69 Читати новину українською

      В свежем выпуске " Голоса Америки – журналисты спросили президента США Дональда Трампа, хочет ли он быть лично привлеченным к мирным переговорам Украины и России. Политик ответил, что готов на это, если у обоих стран есть соответствующее желание.

      Также в выпуске:

      Соединенные штаты Америки не признают результаты выборов, проводимых оккупационными властями в Крыму.

      В Конгрессе инициировали расследование относительно давления адвоката Трампа на Украину с целью сбора компромата на Байдена к выборам-2020.

      В США состоялась торжественная церемония возвращения Украине картины Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Дональд Трамп Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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