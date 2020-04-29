Голос Америки: Экономисты рассказали, что ждет украинскую экономику

В свежем выпуске "Голоса Америки" – во Всемирном банке говорят, что Украина оказалась наиболее готовой к экономическому кризису по сравнению со всеми годами независимости. В то же время, без внешних заимствований будет трудно. Весь пакет международной поддержки может составить более 8 миллиардов долларов.

Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі: Президент Дональд Трамп застосував закон "Про оборонну промисловість" і наказав приватним м'ясопереробним заводам залишатися відкритими під час пандемії COVID-19. ВВП американської економіки від початку 2020 року скоротилося майже на 5%. Це найбільше зменшення економіки за останні 12 років.