23:49
29 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Голос Америки: Экономисты рассказали, что ждет украинскую экономику

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – во Всемирном банке говорят, что Украина оказалась наиболее готовой к экономическому кризису по сравнению со всеми годами независимости. В то же время, без внешних заимствований будет трудно. Весь пакет международной поддержки может составить более 8 миллиардов долларов.

      Також у випуску "Голос Америки" на 24 каналі:

      Президент Дональд Трамп застосував закон "Про оборонну промисловість" і наказав приватним м'ясопереробним заводам залишатися відкритими під час пандемії COVID-19.

      ВВП американської економіки від початку 2020 року скоротилося майже на 5%. Це найбільше зменшення економіки за останні 12 років.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      27 апреля , 23:19 Новости коронавирус 27 апреля: в Украине заработают рынки, мир возвращается к жизни
      Соломія Ніколайчук
      Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      27 апреля , 22:37 Война против НАБУ: как и почему Коломойский атакует ведомство
      Сергій Лещенко