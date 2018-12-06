Голос Америки. Эксперты обсудили влияние событий в Керченском проливе на выборы президента-2019
В свежем выпуске "Голоса Америки" – сейчас важны президентские выборы в Украине-2019, поэтому эксперты считают, что ключевой целью России является необходимость поставить у власти дружественное Кремлю руководство.
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Эксперты также обсудили санкции против Москвы и американское военно-морское вооружение для Киева.
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Источник: 24 канал
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