Голос Америки. Эксперты обсудили влияние событий в Керченском проливе на выборы президента-2019

В свежем выпуске "Голоса Америки" – сейчас важны президентские выборы в Украине-2019, поэтому эксперты считают, что ключевой целью России является необходимость поставить у власти дружественное Кремлю руководство.

Также в выпуске: Эксперты также обсудили санкции против Москвы и американское военно-морское вооружение для Киева. Арест финдиректора Huawei – новый виток торговой войны США и Китая?