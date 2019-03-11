Голос Америки: Эксперты по украинским выборам в США предупредили об угрозе со стороны РФ
В свежем выпуске "Голоса Америки" – Россия попытается вонзить свои кибер-щупальца в электронные урны во время голосования на президентских выборах в Украине, таковы выводы экспертов американской Оперативной группы по украинским выборам.
Также в выпуске:
Команда Дональда Трампа выбрала предвыборную стратегию на гонке 2020 – антисоциалистическую риторику .
Источник: 24 канал
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