Голос Америки: к украинским морякам в плену РФ обратились их собратья из США

В свежем выпуске "Голоса Америки" – суд в Москве прогнозируемо оставил украинских моряков за решеткой. Сейчас адвокаты в очередной раз пытались обжаловать содержание военнопленных под стражей. На скорейшее возвращение захваченных россиянами украинских моряков надеются их собратья, которые сейчас проходят тренировки в Балтиморе, недалеко от Вашингтона.

Также в выпуске: "Гренландия не продается ", – в Дании среагировали, что Трамп, вроде бы, хочет купить самый большой в мире остров. Ослабление экологических стандартов – чем грозит политика Администрации Трампа окружающей среде.

Источник: 24 канал