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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Голос Америки: к украинским морякам в плену РФ обратились их собратья из США

      Голос Америки 7 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – суд в Москве прогнозируемо оставил украинских моряков за решеткой. Сейчас адвокаты в очередной раз пытались обжаловать содержание военнопленных под стражей. На скорейшее возвращение захваченных россиянами украинских моряков надеются их собратья, которые сейчас проходят тренировки в Балтиморе, недалеко от Вашингтона.

      Также в выпуске:

      "Гренландия не продается ", – в Дании среагировали, что Трамп, вроде бы, хочет купить самый большой в мире остров.

      Ослабление экологических стандартов – чем грозит политика Администрации Трампа окружающей среде.

       

      blog_ava
      Чем Украина кормит мир и сколько зарабатывает
      16 августа
      606
      Теги: Новости США Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Голос Америки Новости Украины Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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