Голос Америки: к украинским морякам в плену РФ обратились их собратья из США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – суд в Москве прогнозируемо оставил украинских моряков за решеткой. Сейчас адвокаты в очередной раз пытались обжаловать содержание военнопленных под стражей. На скорейшее возвращение захваченных россиянами украинских моряков надеются их собратья, которые сейчас проходят тренировки в Балтиморе, недалеко от Вашингтона.
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Источник: 24 канал
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