Голос Америки: Как иностранные инвесторы отреагировали на изменения в украинском правительстве
В свежем выпуске "Голоса Америки" – изменения в правительстве пошатнули рынок украинских облигаций. Иностранные инвесторы обеспокоены изменениями в Кабмине до завершения переговоров с МВФ. На фоне падения мировых рынков это побуждает иностранцев, ранее активно покупавших украинские государственные облигации, забирать средства из Украины, – говорит финансист США Ник Стедмиллер.
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Скандальное заявление Шмыгаля о подаче воды в Крым.
На Совете безопасности ООН украинская делегация презентовала обновленную базу данных о нарушении прав человека в Крыму, которые не были зафиксированы в предыдущих резолюциях. Речь идет о нарушении прав верующих Украинской православной церкви, принудительном перемещении осужденных крымских татар, призыве на военную службу, переселении россиян в Крым, а также милитаризации образования.