23:06
6 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мусульмане против конституции РФ. Терминатор по-российски
      Вєсті Кремля
      20:56, сегодня
      Вести.UA: 8 негритят Зеленского. Шмыгаль вляпался в мокрое дело
      Вєсті.UA
      20:28, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Голос Америки: Как иностранные инвесторы отреагировали на изменения в украинском правительстве

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – изменения в правительстве пошатнули рынок украинских облигаций. Иностранные инвесторы обеспокоены изменениями в Кабмине до завершения переговоров с МВФ. На фоне падения мировых рынков это побуждает иностранцев, ранее активно покупавших украинские государственные облигации, забирать средства из Украины, – говорит финансист США Ник Стедмиллер.

      Также в выпуске

      Скандальное заявление Шмыгаля о подаче воды в Крым.

      На Совете безопасности ООН украинская делегация презентовала обновленную базу данных о нарушении прав человека в Крыму, которые не были зафиксированы в предыдущих резолюциях. Речь идет о нарушении прав верующих Украинской православной церкви, принудительном перемещении осужденных крымских татар, призыве на военную службу, переселении россиян в Крым, а также милитаризации образования.

      Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
      сегодня
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости политики Новости Украины Инвестиции 24 Голос Америки
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 23:00 Сирия: хлипкий мир и ничейные мигранты
      Іван Яковина
      сегодня , 22:16 Главные новости 6 марта: "коронавирус в Раде", вода для Крыма
      Вероніка Климська
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      сегодня , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      сегодня , 22:00 Кто первый бросит в меня камень?
      Дмитро Кулеба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук