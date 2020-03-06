Голос Америки: Как иностранные инвесторы отреагировали на изменения в украинском правительстве

В свежем выпуске "Голоса Америки" – изменения в правительстве пошатнули рынок украинских облигаций. Иностранные инвесторы обеспокоены изменениями в Кабмине до завершения переговоров с МВФ. На фоне падения мировых рынков это побуждает иностранцев, ранее активно покупавших украинские государственные облигации, забирать средства из Украины, – говорит финансист США Ник Стедмиллер.

Также в выпуске Скандальное заявление Шмыгаля о подаче воды в Крым. На Совете безопасности ООН украинская делегация презентовала обновленную базу данных о нарушении прав человека в Крыму, которые не были зафиксированы в предыдущих резолюциях. Речь идет о нарушении прав верующих Украинской православной церкви, принудительном перемещении осужденных крымских татар, призыве на военную службу, переселении россиян в Крым, а также милитаризации образования.