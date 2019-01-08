Голос Америки: Как остановить торговую войну между крупнейшими экономиками мира – США и Китая

В свежем выпуске "Голоса Америки" – представители США сообщают о прогрессе в переговорах с Китаем, которые могут остановить торговую войну между крупнейшими экономиками мира. Главные спорные вопросы: защита интеллектуальной собственности и увеличение объемов поставок американских товаров в Китай. В случае срыва переговоров Вашингтон грозит оставить пошлины на китайские товары, ввозимые в США.

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