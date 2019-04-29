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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Голос Америки: Как студенты из Украины воплотили в жизнь успешный стартап в США

      Голос Америки 17 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – выпускники Киевского национального университета выехали в США и успешно воплотили в жизнь стартап. Он не только создал рабочие места в Украине, но и помогает американцам не ждать в ресторанах, пока им принесут заказ.

      Также в выпуске:

      Дональд Трамп приказал Министерству внутренних дел разработать пути как уменьшить количество посетителей, которые остаются в США с просроченной визой.

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      Теги: Новости Украины Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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