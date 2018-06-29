Голос Америки. Как Трамп отреагировал на худшее в истории США нападение на журналистов

Голос Америки. Как Трамп отреагировал на худшее в истории США нападение на журналистовГолос Америки 59 Читати новину українською
В свежем выпуске "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп прокомментировал чудовищное нападение на редакцию: "Убийство в штате Мэриленд шокировало сознание нашей нации и наполнило сердца печалью".
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Источник: 24 канал
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