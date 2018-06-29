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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки

Голос Америки. Как Трамп отреагировал на худшее в истории США нападение на журналистов

Голос Америки 59 Читати новину українською

В свежем выпуске "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп прокомментировал чудовищное нападение на редакцию: "Убийство в штате Мэриленд шокировало сознание нашей нации и наполнило сердца печалью".

Также в выпуске:

Сенаторы называют встречу между президентами США и России в Хельсинки 16 июля насмешкой над историей.

SpaceX отправил на МКС "колобка", который дает советы, выражает сочувствие космонавтам и летает.

Теги: Дональд Трамп Жертвы Новости США журналисты Голос Америки
Источник: 24 канал
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