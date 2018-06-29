Голос Америки. Как Трамп отреагировал на худшее в истории США нападение на журналистов

В свежем выпуске "Голос Америки" – президент США Дональд Трамп прокомментировал чудовищное нападение на редакцию: "Убийство в штате Мэриленд шокировало сознание нашей нации и наполнило сердца печалью".

Также в выпуске: Сенаторы называют встречу между президентами США и России в Хельсинки 16 июля насмешкой над историей. SpaceX отправил на МКС "колобка", который дает советы, выражает сочувствие космонавтам и летает.