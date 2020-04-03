Голос Америки: Как украинская делегация в ООН помешала России снять с себя санкции
В свежем выпуске "Голоса Америки" – некоторые авторитарные режимы пытаются использовать пандемию как основание для узурпации власти. Украинской делегации в ООН удалось добиться, чтобы Генассамблея ООН отклонила предложенный Россией вариант постановления о противодействии коронавирусу, с предложениями отменить санкции. Как это было – рассказал Сергей Кислица, представитель Украины при ООН.
Также в выпуске:
В мире продолжается стремительное распространение коронавируса, количество заражения перешагнуло миллионную отметку.
Комментарии
Читайте также
3 апреля , 22:10 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
3 апреля , 19:55 Зеленский обратился к украинским врачам из-за коронавируса: главные тезисы
3 апреля , 18:02 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
3 апреля , 20:01 Салат "Цезарь": классический рецепт приготовления популярного блюда
3 апреля , 21:51 Брат Ермака на допросе в НАБУ вспомнил про "провокации" и "спецслужбы"
3 апреля , 18:14 Жестокое убийство подростков на Львовщине: подозреваемым только 18 и 19 лет
Выбор редакции
-
Главные новости 3 апреля: в Украине ужесточили карантин, Зайцева и Дронов будут сидеть 10 лет3 апреля , 21:00
-
Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию3 апреля , 21:16
-
Нардеп Руслан Горбенко говорит, что излечился от коронавируса: какие препараты принимал3 апреля , 19:36
-
Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев3 апреля , 19:24
-
Дефолт в мае 2020: ждать ли его в Украине и что это означает3 апреля , 19:40
-
Коронавирус – стресс-тест для современного мира3 апреля , 18:00
Предложения партнеров
Комментарии