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      Голос Америки: Как украинская делегация в ООН помешала России снять с себя санкции

      Голос Америки - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – некоторые авторитарные режимы пытаются использовать пандемию как основание для узурпации власти. Украинской делегации в ООН удалось добиться, чтобы Генассамблея ООН отклонила предложенный Россией вариант постановления о противодействии коронавирусу, с предложениями отменить санкции. Как это было – рассказал Сергей Кислица, представитель Украины при ООН.

      Также в выпуске:

      В мире продолжается стремительное распространение коронавируса, количество заражения перешагнуло миллионную отметку.

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Санкции Украина – Россия Генассамблея ООН ООН Коронавирус COVID-19 Голос Америки
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