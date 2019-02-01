Голос Америки: Как украинские ученые разработали революционный способ лечения рака

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в Портленде супружеская пара украинских ученых разработала вещество, которое находит раковые клетки и помогает ликвидировать их. Удалось успешно испытать технологию на крысах, а в будущем исследователи планируют начать практику на онкобольных людях.

Также в выпуске: Соединенные Штаты временно останавливают свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности из-за того, что Россия не выполняет свои обязательства.