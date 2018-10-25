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      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Голос Америки. Как в США отреагировали на соискание премии имени Сахарова Олегом Сенцовым

      Голос Америки 94 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – в посольстве США считают, что пленник Кремля Олег Сенцов должен лично получить премию Сахарова, и Россия обязана немедленно его освободить.

      Также в выпуске:

      ФБР продолжает поиски подозреваемых, которые разослали десять взрывных устройств к политикам-демократам и к критикам Дональда Трампа.

      Крупнейшие военные учения со времен холодной войны – "Единый Трезубец" – начались в Скандинавии.

      Теги: Новости США Голос Америки Олег Сенцов
      Источник: 24 канал
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