Голос Америки. Как в США отреагировали на соискание премии имени Сахарова Олегом Сенцовым
В свежем выпуске "Голоса Америки" – в посольстве США считают, что пленник Кремля Олег Сенцов должен лично получить премию Сахарова, и Россия обязана немедленно его освободить.
Также в выпуске:
ФБР продолжает поиски подозреваемых, которые разослали десять взрывных устройств к политикам-демократам и к критикам Дональда Трампа.
Крупнейшие военные учения со времен холодной войны – "Единый Трезубец" – начались в Скандинавии.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии