Голос Америки. Как в США отреагировали на соискание премии имени Сахарова Олегом Сенцовым

В свежем выпуске "Голоса Америки" – в посольстве США считают, что пленник Кремля Олег Сенцов должен лично получить премию Сахарова, и Россия обязана немедленно его освободить.

Также в выпуске: ФБР продолжает поиски подозреваемых, которые разослали десять взрывных устройств к политикам-демократам и к критикам Дональда Трампа. Крупнейшие военные учения со времен холодной войны – "Единый Трезубец" – начались в Скандинавии.