Голос Америки: Как в США отреагировали на то, что Северная Корея восстанавливает ядерные объекты
В свежем выпуске "Голоса Америки" – на фотографиях со спутника видно, что на месте испытания межконтинентальных ракет в Северной Корее проводят ремонтные работы.
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Источник: 24 канал
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