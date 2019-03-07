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      Голос Америки: Как в США отреагировали на то, что Северная Корея восстанавливает ядерные объекты

      Голос Америки 6 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – на фотографиях со спутника видно, что на месте испытания межконтинентальных ракет в Северной Корее проводят ремонтные работы.

      Также в выпуске:

      Детали визита заместителя Госдепа в Киев.

      В Конгрессе допрашивают Майкла Коэна.

      Демократы давят на администрацию Трампа.

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      Теги: Ким Чен Ын Дональд Трамп Голос Америки
      Источник: 24 канал
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