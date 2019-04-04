Голос Америки: Как западные обозреватели говорят о возможных дебатах между Зеленским и Порошенко

Какие вопросы киевляне хотели бы задать кандидатам в президенты.

В свежем выпуске "Голоса Америки" – западные СМИ резко высказываются относительно президентских дебатов в Украине. Эксперты считают, что такая чрезмерная показушность навредит рейтингам обоих кандидатов.

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter