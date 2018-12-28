Голос Америки: Как жители Нью-Йорка восприняли взрыв на станции за наступление пришельцев

В свежем выпуске "Голоса Америки" – небо над Нью-Йорком стало голубовато-синим из-за взрыва трансформатора. Вскоре пожар удалось ликвидировать, а электроэнергию восстановили. Однако многие жители, увидев необычный цвет неба, заговорили о вторжении пришельцев.

Также в выпуске: Мощная метель затронула автомобильное и авиасообщение в центральных американских штатах. Украинская душа американского музыканта – как мастер музыкальных инструментов узнал о своих корнях.