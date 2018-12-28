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      Голос Америки: Как жители Нью-Йорка восприняли взрыв на станции за наступление пришельцев

      Голос Америки 24 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – небо над Нью-Йорком стало голубовато-синим из-за взрыва трансформатора. Вскоре пожар удалось ликвидировать, а электроэнергию восстановили. Однако многие жители, увидев необычный цвет неба, заговорили о вторжении пришельцев.

      Также в выпуске:

      Мощная метель затронула автомобильное и авиасообщение в центральных американских штатах.

      Украинская душа американского музыканта – как мастер музыкальных инструментов узнал о своих корнях.

      Теги: Пожар Нью-Йорк Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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