Голос Америки: Как жители Нью-Йорка восприняли взрыв на станции за наступление пришельцев
В свежем выпуске "Голоса Америки" – небо над Нью-Йорком стало голубовато-синим из-за взрыва трансформатора. Вскоре пожар удалось ликвидировать, а электроэнергию восстановили. Однако многие жители, увидев необычный цвет неба, заговорили о вторжении пришельцев.
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Источник: 24 канал
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