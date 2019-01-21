Голос Америки: какие досадные последствия принес мощный циклон, совершивший настоящий хаос в США
В свежем выпуске "Голоса Америки" – мощный арктический циклон накрыл половину штатов. В некоторых из них намело до полуметра снега. На дорогах хаос, в авариях погибли по меньшей мере 6 человек. Десятки тысяч американцев остались без света.
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Источник: 24 канал
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