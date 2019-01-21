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      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Голос Америки: какие досадные последствия принес мощный циклон, совершивший настоящий хаос в США

      Голос Америки 12 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – мощный арктический циклон накрыл половину штатов. В некоторых из них намело до полуметра снега. На дорогах хаос, в авариях погибли по меньшей мере 6 человек. Десятки тысяч американцев остались без света.

      Также в выпуске:

      31-й день правительственного "шатдауна" – республиканцы и демократы не хотят договариваться.

      Как отмечают День Мартина Лютера Кинга в США?

      Как возникает "кровавое суперлуние"?

      Теги: Погода Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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