Голос Америки. Какие обещания дали политики США на форуме в память годовщины Голодомора
В свежем выпуске "Голос Америки" – в американской неправительственной организации The Hеritage Foundation состоялся форум памяти 85-й годовщины Голодомора, где говорили о важности исторической памяти и о преступлениях советского режима. Американские политики обещали поддерживать Украину в ее борьбе за свободное будущее. Недавно Сенат США принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев.
Также в выпуске:
В США из Киева прибыла делегация представителей Администрации президента, министерства иностранных дел для участия в мероприятиях, посвященных партнерству Украина – США.
Зимний шторм на востоке и пожары на западе США, на выходных – метеоритный дождь.
Источник: 24 канал
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