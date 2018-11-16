Голос Америки. Какие обещания дали политики США на форуме в память годовщины Голодомора

В свежем выпуске "Голос Америки" – в американской неправительственной организации The Hеritage Foundation состоялся форум памяти 85-й годовщины Голодомора, где говорили о важности исторической памяти и о преступлениях советского режима. Американские политики обещали поддерживать Украину в ее борьбе за свободное будущее. Недавно Сенат США принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев.

Также в выпуске: В США из Киева прибыла делегация представителей Администрации президента, министерства иностранных дел для участия в мероприятиях, посвященных партнерству Украина – США. Зимний шторм на востоке и пожары на западе США, на выходных – метеоритный дождь.