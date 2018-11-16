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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Голос Америки. Какие обещания дали политики США на форуме в память годовщины Голодомора

      Голос Америки 14 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голос Америки" – в американской неправительственной организации The Hеritage Foundation состоялся форум памяти 85-й годовщины Голодомора, где говорили о важности исторической памяти и о преступлениях советского режима. Американские политики обещали поддерживать Украину в ее борьбе за свободное будущее. Недавно Сенат США принял резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинцев.

      Также в выпуске:

      В США из Киева прибыла делегация представителей Администрации президента, министерства иностранных дел для участия в мероприятиях, посвященных партнерству Украина – США.

      Зимний шторм на востоке и пожары на западе США, на выходных – метеоритный дождь.

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Голодомор История Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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