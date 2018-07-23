Голос Америки. Какие шаги делает Конгресс, чтобы не допустить вмешательства России в выборы
В свежем выпуске Голос Америки – в Конгрессе США настаивают на том, что главе Кремля Владимиру Путину доверять нельзя. Все должны быть готовы, что Россия может вмешаться в выборы снова.
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Источник: 24 канал
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