Голос Америки. Какие шаги делает Конгресс, чтобы не допустить вмешательства России в выборы

В свежем выпуске Голос Америки – в Конгрессе США настаивают на том, что главе Кремля Владимиру Путину доверять нельзя. Все должны быть готовы, что Россия может вмешаться в выборы снова.

Также в выпуске: Трамп заявил, что не отдавал ничего на переговорах с Путиным. Как представители силовых ведомств собрались, чтобы разработать общий язык спецсвязи, передачи и анализа данных.