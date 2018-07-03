Голос Америки. Какие вопросы во время телефонного разговора обсудили Помпео и Лавров

Голос Америки. Какие вопросы во время телефонного разговора обсудили Помпео и ЛавровГолос Америки 28 Читати новину українською
В свежем выпуске "Голос Америки" – госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которого согласовывали позиции перед саммитом Трампа и Путина, а также обсудили вопросы по Сирии и Северной Кореи.
Также в выпуске:
Продолжает ли КНДР развитие ядерного вооружения.
Пресс-секретарь Белого дома уверяет о непоколебимости позиции США относительно аннексии Крыма и продолжения соответствующих санкций в силе.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии