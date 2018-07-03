Голос Америки. Какие вопросы во время телефонного разговора обсудили Помпео и Лавров

В свежем выпуске "Голос Америки" – госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которого согласовывали позиции перед саммитом Трампа и Путина, а также обсудили вопросы по Сирии и Северной Кореи.

Также в выпуске: Продолжает ли КНДР развитие ядерного вооружения. Пресс-секретарь Белого дома уверяет о непоколебимости позиции США относительно аннексии Крыма и продолжения соответствующих санкций в силе.