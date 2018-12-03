Голос Америки. Каким будет ответ стран Запада на агрессию РФ в Азовском море

В свежем выпуске "Голоса Америки" – премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг не дал четкого ответа на призыв Петра Порошенко направить в Азовское море корабли НАТО. После нападения РФ на украинские корабле Дональд Трамп отменил официальную встречу с Владимиром Путиным. А в Twitter он раскритиковал ЕС за то, что Брюссель не выполняет обязательства по вкладам в военно-политический блок.

Также в выпуске: Агрессия России в Азовском море и война с Грузией стали основными темами на саммите G20 в Аргентине.